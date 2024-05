Premio a Tutino, il boato dei tifosi e un coro unico: “Resta con noi”. I più realisti: “Da riscattare per poter costruire una squadra forte”

Gennaro Tutino è un pensiero fisso per la tifoseria cosentina. Nel giorno della premiazione a Palazzo dei Bruzi, in cui ha ricevuto il Sigillo della Città, l'attaccante rossoblù (reduce da una stagione da 20 gol) è travolto per l'ennesima volta dall'affetto dei supporter. Tifosi, presidente di associazioni, dirigenti e giornalisti hanno espresso la propria idea riguardo alla permanenza (o meno...) di Tutino in riva al Crati. Su un aspetto sono tutti d'accordo: il diritto di riscatto deve essere considerato... un obbligo. Poi si vedrà...

Foto Arena