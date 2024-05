Abilitazione in ritardo per i prof. L’Unical non ci sta: era tutto noto

«I percorsi abilitanti per i 30 cfu termineranno entro il 30 giugno, come previsto dal bando e come richiesto in sede di immatricolazione». Nessuna sorpresa, quindi, chiariscono dall’Università della Calabria, per i tanti che sono saliti sul treno speciale che garantisce un’ulteriore abilitazione per i docenti che già ne hanno una, oppure sono specializzati sul sostegno. Nei giorni scorsi hanno alzato la voce in seguito al decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito che ha dato il via libera all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) con data ultima il prossimo 10 giugno. Cioè prima della chiusura dei percorsi abilitanti all’Unical. Inevitabilmente, perciò, non potranno inserire per il prossimo biennio i punti ottenuti grazie alla seconda (magari terza se non quarta) abilitazione. Da qui la protesta che ha coinvolto anche le sigle sindacali, a cominciare dalla segreteria provinciale della Fcl Cgil che tra l’altro ha portato il caso all’attenzione proprio di Viale Trastevere. Ma sinora senza esito.

Paghiamo solo noi Duro il commento dei corsisti, i quali in una lettera recapitata in redazione hanno parlato d’un «prezzo troppo alto da pagare», invitando tutti a difendere «il diritto al lavoro durante le lezioni in forma di protesta».

Nella loro ricostruzione sono oltre cento i «docenti precari della scuola secondaria a rischio disoccupazione permanente. Sono la maggioranza dei professionisti, già abilitati all’insegnamento e specializzati sul sostegno, iscritti all’Università della Calabria per il percorso abilitante da 30cfu previsto dal Dpcm dell’agosto 2023.