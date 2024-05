Scuola a Cosenza e provincia, sul rilancio pesano i ritardi

Una cicatrice che s’allarga in mezzo ai declivi scavati dalle storiche disuguaglianze. Il Nord è sempre più vigoroso e gravido di opportunità, corre e si rafforza nei report periodici. E, poi, c’è il Sud, in particolare quello che comincia dopo Napoli, dove la terra è, ovunque, incrinata e rotola in fretta verso l’abisso. Visto da qui, il resto del paese sembra lontano, nella sanità, nei trasporti, nei servizi essenziali in genere. Qui tutto diventa straordinario, persino una visita medica ottenuta in tempi accettabili. E sembra un miracolo trovare una scuola in cui funzioni l’aula informatica. Secondo l’ultimo studio della fondazione “Openpolis” #conibambini “L’uso consapevole di internet e le competenze digitali nelle scuole”, su dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Cosenza, col 3,8%, è ultima in Italia nel rapporto tra aule informatiche e numero di edifici scolastici statali, anche se pesa l’elevatissima quota di edifici per i quali questa informazione non è disponibile. Il rapporto Bes dell’Istat, invece, inchioda tutta la Calabria all’ultimo posto nella graduatoria nazionale delle “competenze digitali almeno di base” con un 32,2% (un valore che risulta evidentemente insufficiente nell’era governata dall’intelligenza artificiale).