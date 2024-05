Trebisacce, incendiato il boschetto attiguo al “Magistrale”

In fiamme un boschetto. Fuoco in pieno giorno nel cuore dell'abitato del Capoluogo cittadino. Paura nel borgo antico, portate in salvo quattro anziane suore e alcuni allievi che vivono all'interno dello storico Istituto Magistrale e Linguistico "Virgo Fidelis". Il rogo verosimilmente di origine dolosa, è partito da un'area verde adiacente la Scuola religiosa, lambendo la Chiesa presente al suo interno e diverse civili abitazioni. In pochi attimi con le fiamme che si sono alzate in mezzo alle villette, e il fumo ben visibile, che ha coperto il cielo trebisaccese, è partita la macchina dei soccorsi. I primi ad arrivare sul posto sono stati i valenti e mai domi uomini della Polstrada appartenenti al Comando cittadino guidato dal Comandante Carmine Nadile.