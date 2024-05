Commercianti di Rende contro le piste ciclabili: chiesto l’intervento del Prefetto

“Al sig. Prefetto di Cosenza, ai commissari del Comune di Rende, a nome di tutti i commercianti di via Alessandro Volta, via Giuseppe Verdi, nonché della maggior parte dei residenti di tali vie, chiediamo l'intervento della Signoria Vostra per la momentanea sospensione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile prevista sulle stesse vie”. Non si ferma la civile protesta di oltre 50 attività rendesi che non accettano le nuove piste ciclabili. Come anticipato già ieri, dalla nostra testata, i commercianti hanno incontrato i commissari due giorni prima ed ora hanno deciso di alzare il livello, scrivendo al Prefetto e rivolgendosi ad uno degli studi legali più in vista della città. Quali sono i motivi? «La pista verrebbe ad eliminare gran parte dei parcheggi peggiorando la già precaria situazione urbana in questa zona a causa del fitto traffico circolante ogni giorno, per lo stesso motivo danneggerebbe in modo serio le attività commerciali di tutta la zona proprio a causa della mancanza di spazi adibiti a sosta anche temporanea, per permettere a potenziali clienti di effettuare acquisti», riferisce il proprietario di un bar che sta cercando di costituire anche un comitato.