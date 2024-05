Paola, i vigili del fuoco da 20 anni attendono una nuova sede

Una lunga attesa di venti anni. Quasi un quarto di secolo aspettando la realizzazione di una nuova caserma dei vigili del fuoco che non è ancora arrivata. E di cui purtroppo non si vede all’orizzonte nemmeno l’ombra.

Era il 2004 quando veniva annunciato l’arrivo in Comune di un finanziamento ministeriale di due milioni di euro che avrebbe dovuto servire per una struttura ex novo. Il terreno è stato individuato dall’ente per due volte in due distinte zone. Un primo acquisto - a spese del Comune - è stato annullato dall’Amministrazione a guida di Basilio Ferrari in quanto giudicato oneroso (circa 500mila euro). Il secondo nella consiliatura di Roberto Perrotta è stato perfezionato per 100mila euro. Ma dopo i rilievi dei tecnici incaricati al sopralluogo sulla vicenda nonostante le rassicurazioni del Comune è calato il silenzio. Le verifiche sul terreno erano giunte in un primo momento alla conclusione che lo stesso senza interventi precisi non fungeva allo scopo. A seguito di questi intoppi non si hanno avuto più notizie sull’iter e sul perché lo stesso non vada più avanti.