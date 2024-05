Corigliano, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: muore un 50enne

Tragico incidente stradale ieri pomeriggio a Corigliano Rossano, nel quale ha perso la vita un uomo. Si tratterebbe di cittadino di nazionalità straniera.

Molto probabilmente si tratta di un cittadino di nazionalità romena di 50 anni, ma le autorità competenti sono al lavoro per risalire ed accertare l'identità della vittima.

Frammentarie le prime notizie giunte sull'accaduto, soprattutto per quanto riguarda l'identità della vittima, appunto, ma anche la dinamica dell’incidente mortale. Il sinistro è avvenuto in contrada “Mezzofato”, nell'area urbana di Corigliano e pare che l’uomo fosse solo a bordo della vettura al momento dell’incidente. Per come si apprende, l’incidente non vedrebbe coinvolti altri veicoli.

Secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica del sinistro, tutto sarebbe avvenuto a seguito del fatto che l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo così fuori strada. Ancora da accertare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo.