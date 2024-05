Castrovillari, scontro frontale tra auto sulla 241: grave uno dei passeggeri

Un uomo in gravi condizioni, tre feriti e un groviglio di lamiere. È un bilancio durissimo quello stilato ieri pomeriggio dai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, dai Vigili del fuoco del locale Distaccamento, ma anche e soprattutto dai sanitari del 118 che, questa la casualità, erano passati qualche attimo prima sul teatro dell'impatto.

Intorno alle 14,30, infatti, l'ambulanza s'è fermata immediatamente per prestare i primi soccorsi. Soprattutto alle due auto che si sono scontrate quasi frontalmente sulla strada provinciale 241. Praticamente in prossimità della casa cantoniera che segna lo scollinamento della vecchia Via Popilia Annia. Abbastanza controversa la ricostruzione del sinistro stradale. Perché nell'impatto figura anche una terza vettura. La dinamica resta in fase di accertamento. Tutto per comprendere il perché di tre scontri che hanno generato un vero e proprio teatro di guerra.

Ad avere la peggio un imprenditore di Castrovillari. L'uomo si trovava sul lato passeggeri della vettura condotta dalla moglie. Dall'altra parte, in direzione Castrovillari, si trovava un’altra auto, una Mercedes sulla quale viaggiavano due donne. Una terza utilitaria s'è schiantata contro il guardrail. Fortunatamente illeso il conducente. Sul posto è giunta anche l'eliambulanza per il trasporto dei feriti all'Annunziata di Cosenza.