Precipita dall’impalcatura a Roggiano, nulla da fare per un 65enne

Terribile tragedia quella avvenuta ieri nel tardo pomeriggio nella località rurale denominata Farneto. Un uomo di circa 65 anni, muratore di professione ma quanto pare già pensionato, sarebbe precipitato da un’impalcatura e deceduto poco dopo a seguito delle gravi ferite riportate, per quanto si è saputo specie alla testa.

Secondo quanto appurato, il 65enne (T. M.) era probabilmente intento in alcuni lavoretti di riparazione nei pressi di un’abitazione e, per cause in corso d’accertamento, è caduto nel vuoto precipitando dall’altezza d’alcuni metri. Immediato l’allerta al 118 da parte di alcune persone abitanti nei pressi della stradina comunale prospiciente alla provinciale 123 Roggiano – San Sosti che s’inerpica verso la parte a monte in direzione Pianette. Sul posto è giunta anche una volante del Norm della Compagnia di San Marco Argentano, competente per territorio, oltre ad una pattuglia della locale Stazione dei carabinieri.

Poco dopo il volteggiare dell’elisoccorso ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti e subito dopo la sirena di un’ambulanza ha squarciato la tranquillità del pomeriggio. Sembra che i sanitari giunti sull’ambulanza del 118 abbiano subito constatato il decesso e quindi il velivolo, atterrato nel frattempo in radura poco distante, è tornato indietro perché, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.