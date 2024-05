Cassano, Campolongo indagato per sei rapine e due incendi

Sono sette e non più cinque (di cui una solo tentata) le rapine che gli inquirenti contestano a Giuseppe Campolongo, di 35 anni di Cassano. Sei sarebbero state commesse a Castrovillari mentre la tentata rapina sarebbe stata commessa a Frascineto. La circostanza sarebbe emersa nel corso di un secondo interrogatorio davanti al Gip di Castrovillari Simone Falerno e alla presenza direttamente del Procuratore capo Alessandro D’Alessio. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Castrovillari, in collaborazione i colleghi di Cassano, avevano arrestato Campolongo ritenendolo il presunto autore di quattro rapine compiute a mano armata e una tentata rapina a Frascineto. Il trentacinquenne, già noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Castrovillari. La prima rapina era stata compiuta lo scorso 25 gennaio ai danni di una parafarmacia. Poi ci furono quasi due mesi di "calma" fino a quando, in soli 20 giorni, il rapinatore solitario, con il volto coperto da passamontagna e cappuccio, e armato di pistola fece irruzione all'interno di altri tre esercizi commerciali in concomitanza dell'orario di chiusura serale impossessandosi dell'incasso.