Pronto soccorso di Castrovillari in affanno: mancano quattro infermieri

Quattro in meno. Aumenta la carenza di personale infermieristico al Pronto Soccorso. La problematica starebbe mettendo a rischio l'assistenza i malati che, visto il sovraffollamento nell'area di emergenza, non possono essere seguiti con attenzione e la dovuta cura. Il personale in servizio lavora con grande spirito di sacrificio. Ma è oltremodo vero che l'eccessivo carico avrebbe fatto riaffiorare eccessiva stanchezza e la necessità di mitigare una pressione che, in vista del periodo estivo, potrebbe aumentare in maniera esponenziale.

Quello del Pronto Soccorso, che tra l'altro ha fatto anche registrare diversi interventi salva vita, è solo una delle numerose emergenze segnalate dagli utenti e registrate presso l'ospedale Spoke di Castrovillari: se da un lato i medici cubani inviati dalla Regione hanno risolto alcune emergenze, resta da capire se ci sarà la possibilità di rafforzare decisamente la Pianta organica dell'ospedale “Ferrari”, dando modo anche e soprattutto agli utenti di non vedersi allungare i tempi di attesa previsti per le liste d'attesa.