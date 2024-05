Rassegna stampa 29-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Nuovi investimenti per gli aeroporti della Calabria

Corigliano, agguato mafioso a Pasquale Inzitari: chiesti 4 rinvii a giudizio

Catanzaro, mobilità intermodale e parcheggi per “scardinare” il centro storico

Mirarchi in Aula: i rom di Catanzaro gestivano enormi quantitativi di droga

Il Consiglio comunale di Lamezia riaccende i riflettori sui casi Icom e Borgo antico

Profondo rosso per i conti dell’Asp di Crotone: nel 2022 perdite pari a 52 milioni

Vibo, l’appuntato condannato che «aiutava» i massoni

Nuovo ospedale di Cosenza, basta aspettare. Da Caruso un assist per Occhiuto

Cosenza, in arrivo l’orario estivo: pochi treni, molti disagi

Rende, appello dell’Unical: stop violenza e barbarie in Medio Oriente e Ucraina

Pronto soccorso di Castrovillari in affanno: mancano quattro infermieri

Cassano, Campolongo indagato per sei rapine e due incendi