Sgomento a Castrovillari, muore a 47 anni l'ex consigliere comunale Mimmo Munno

Sgomento e dolore segnano il destino della Città di Castrovillari per la scomparsa dell'ex consigliere comunale, Mimmo Munno. Davvero una notizia inaspettata: Munno, 47 anni, era un cittadino modello, una persona buona, vicino alle persone in difficoltà. Amava correre e andare in bicicletta. Ultimamente anche su lunghe distanze. Dall'altro canto, oltre alla passione per la fede milanista, è stato il primo segretario del Circolo di Fratelli d'Italia, ma anche uno dei principali promotori dello scoutismo in città. (ang.bis.)

Il cordoglio dell'Ugl

"Quando si muore improvvisamente a 47 anni, come il caro amico Mimmo Munno si rimane confusi e increduli, ci si interroga e non si trova un motivo razionale per la scomparsa di chi è sempre stato non solo tifoso di calcio ma sportivo praticante ed attivo, un atleta poliedrico. Lo rammentiamo soprattutto quale padre e marito affettuoso, nonché attento sempre ai problemi della sua categoria lavorativa, i postali, vicino in modo speciale ai più deboli e bisognosi di aiuto e consiglio, che non mancava mai di offrire nel ruolo di segretario regionale e consigliere nazionale del sindacato di settore l’Ugl Comunicazioni. Gli amici castrovillaresi ed i colleghi del sindacato a Cosenza ed a Roma, lo vogliono ricordare col perenne col sorriso sotto i baffi".