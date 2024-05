Cassano Jonio, Antonella Lopardo uccisa per errore dalla ’ndrangheta: resta il mistero

È passato poco più di un anno dall’omicidio di Antonella Lopardo, la 49enne cassanese uccisa per errore, la sera del 2 maggio 2023, a colpi di arma da, fuoco nella sua abitazione in una zona periferica di Sibari, frazione del comune di Cassano Jonio. Una morte che, ancora oggi, reclama verità e giustizia. La vittima caduta sotto il piombo dei killer della ’ndrangheta era una tranquilla madre di famiglia che nulla aveva a che fare con gli ambienti malavitosi. Un delitto efferato che ha scosso l’Italia intera.

Gl’inquirenti hanno messo a fuoco la trama dell’assedio a quell’abitazione in campagna, cominciato poco prima delle 22. La donna e il marito Salvatore Maritato, ritenuto dagli inquirenti il potenziale obiettivo del commando – un sospetto legato al passato remoto dell’uomo che, nei primi anni Duemila, era rimasto impigliato nell’operazione “Omnia” – si trovavano a tavola per la cena. A interrompere l’intimo momento conviviale fu il suono del campanello. Una visita tanto imprevista quanto strana poiché contrada Cicchitonno di Sibari è un deserto in mezzo ali campi della Piana. Vicino, infatti, si trova soltanto il distributore di benzina che è diventato il campo base del commando. Da lì gli assassini sarebbero partiti a piedi dopo aver parcheggiato l’auto, in direzione dell’abitazione dei Maritato. Secondo la ricostruzione, Salvatore Maritato s’era avviato verso l’uscio per spalancarlo davanti al misterioso ospite che aveva appena bussato. La moglie, invece, si sarebbe avvicinata alla finestra spostando la tenda per dare un’occhiata cercare di dare un volto a quelle sagoma deformate dal buio.

Il movimento della tenda si combina con il probabile nervosismo dei killer che, in quel preciso istante, temendo una reazione dall’interno della casa avrebbero aperto il fuoco indirizzando verso la malcapitata 49enne ben trentotto colpi d’arma da fuoco, venticinque di kalashnikov e tredici di pistola calibro nove.