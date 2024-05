Aperto il nuovo Pronto soccorso all'ospedale di Cariati. E Occhiuto mostra il video di... Roger Waters

E’ stato aperto oggi il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Cariati, nel Cosentino. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e commissario ad acta per la sanità con un post su Facebook. Negli anni scorsi scese in campo Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd, che fece un appello affinché l’ospedale, allora chiuso da alcuni anni, venisse riaperto. «Riaprite l’ospedale di Cariati, subito», disse Waters.

E proprio mostrando il video dell’artista che pronunciava quelle parole in italiano, è partito l’annuncio di Occhiuto. «Vi ricordate? - ha detto Occhiuto -. E’ Roger Waters dei Pink Floyd, che mi invitava a riaprire subito l’ospedale di Cariati. E in effetti l’ho riaperto subito e l’ho messo nella rete ospedaliera. Oggi però, voglio dedicare a lui, ma soprattutto a voi queste immagini: il bellissimo e nuovo pronto soccorso di Cariati. Chiaramente la musica è dei Pink Floyd». E parte un video con le immagini del nuovo pronto soccorso con in sottofondo «Money».