Cassano, la Dda chiede oltre 160 anni di carcere nel processo “Gentleman 2”

Processo Gentlemen 2, la Dda di Catanzaro chiede oltre centosessant’anni di carcere e mezzo milione di euro di multa per i diciotto imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Le indagini avevano permesso di scoprire e disarticolare un traffico internazionale e intercontinentale di droga che dal Sud America arrivava alla Calabria tramite alcuni porti europei. I soggetti indagati, ritenuti legati alla supercosca Zingari-Forastefano egemone nella Sibaritide, avrebbero scambiato messaggi al riparo dalle intercettazioni delle forze dell’ordine tramite dei criptofonini. Il blitz era scattato lo scorso 5 giugno coinvolgendo ventiquattro delle ventisei persone residenti, prevalentemente tra Cassano e a Corigliano-Rossano.

Nel dettaglio, queste le richieste di condanna sollecitate ieri dalla pubblica accusa all’esito della nuova udienza: Fiorello Abbruzzese, 25 anni di Cassano, 18 anni di reclusione, Nicola Abbruzzese “Semiasse”, 44 anni di Cassano, 16 e 8 mesi, Gianfranco Arcidiacono, 36 anni di Cassano, 8 anni, Salvatore Brandi, 40 anni di Corigliano, chiesta l’assoluzione per il reato associativo e condanna per episodi spaccio pari a 2 anni e 8 mesi, Angelo Caravetta, 50 anni di Corigliano ed ex consigliere comunale di Corigliano Calabro, 12 anni, Daniele Caravetta, 33 anni di Corigliano, 6 anni, Claudio Franco Cardamone “Il bello, Marine o Taccagno”, 49 anni di Corigliano, 9 anni e 4 mesi, Francesco Pasquale Cimino, 41 anni di Corigliano, 6 anni e 4 mesi, Antonio Conocchia, 39 anni di Corigliano, chiesta l’assoluzione per il reato associativo e condanna per spaccio pari a 7 anni e 4 mesi, Arcangelo Conocchia “‘U dottore”, 58 anni di Corigliano, chiesta l’assoluzione per il reato associativo e condanna per spaccio pari a 7 anni 4 mesi, Giuseppe Esposito, 39 anni di Corigliano, chiesta l’assoluzione per il reato associativo e condanna per spaccio pari a 3 anni 6 mesi, Pasquale Forastefano “Il pazzo o L’animale”, 36 anni di Cassano, 20 anni, Rosario Giovanni Fuoco “Schmitt” 54 anni di Campana, 8 anni e 8 mesi, Francesco Carmine Lombisani, 25 anni di Corigliano, chiesta l’assoluzione per il reato associativo e condanna per spaccio pari a 1 anno e 6 mesi, Giuseppe Andrea Mangano, 39 anni di Corigliano, 6 anni 8 mesi, Davide Paldino, 31 anni di Corigliano, 6 anni e 4 mesi, Paolo Pellicano, 25 anni di Montepaone (Cz) 4 anni. Richieste di assoluzione per non aver commesso il fatto, invece, per Alessandro Forastefano, 32 anni di Cassano.