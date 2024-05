Cosenza, il ministro Valditara sul dimensionamento: “C'è da stare tranquilli, non si chiudono le scuole” IL VIDEO

Valditara è in Calabria. Dopo essere sbarcato a Lamezia, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha fatto tappa al liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza: “Il ridimensionamento scolastico non è un problema per la Calabria come per tutte le scuole italiane, perché non solo non abbiamo chiuso alcuna scuola ma abbiamo anche previsto i presidi vicari che vengono a sostituire le reggenze che sono state superate e quindi ci sarà una presenza sulla scuola accorpata che prima non c'era perché il preside reggente si doveva alternare sulle scuole. Inoltre c'è una forte semplificazione negli atti amministrativi quindi basta con questa polemica”.

Nel corso dell'incontro, il ministro si è soffermato con il dirigente scolastico Aldo Trecroci, che nei mesi scorsi aveva incassato proprio la solidarietà di Valditara dopo l'aggressione subita a scuola da parte del genitore di una studentessa.