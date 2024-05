Ennesimo incidente sulla statale 106 questa mattina, nel territorio del comune di Corigliano Rossano. Il sinistro si è verificato in direzione sud rispetto al bivio per l'aria urbana di Corigliano. La collisione è avvenuta tra un Iveco Daily e un'auto elettrica. Per fortuna non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, unitamente ai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.