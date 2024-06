Belvedere, in casa aveva un notevole quantitativo di marijuana ai fini di spaccio: arrestato un 49enne

Continua ininterrottamente l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Scalea su tutto l’alto tirreno cosentino. Sono stati difatti predisposti mirati servizi da parte delle competenti Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile finalizzati al contrasto dei reati in genere ed in particolare del traffico illecito di sostanze stupefacenti con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Paola.

L’ultima operazione di polizia giudiziaria è stata condotta nella mattinata di sabato 1 giugno dalla Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo con il fondamentale contributo del Nucleo Cinofili dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori di Calabria: è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 49enne del posto. I militari, nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto all’interno di un mobiletto in legno della cucina 3 involucri contenenti 85 grammi di marijuana, 237 semi di canapa indiana e quasi 5 mila euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Le operazioni di ricerca sono poi continuate in un magazzino posto sul retro dell’abitazione e nella reception di un camping di proprietà del 45enne: grazie all’infallibile fiuto del cane Batik del Nucleo Cinofili sono stati scovati, ben occultati, altri 375 grammi della medesima sostanza stupefacente, due bilance di precisione, ulteriori 105 semi di canapa indiana e svariato materiale per il confezionamento.