Un incidente autonomo si è verificato nella notte a Mirto Crosia. Per cause in corso di accertamento, una donna, originaria di Rossano, ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. Si sono registrate solo lievi ferite per l'occupante.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della locale stazione di Mirto.