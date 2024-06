Difende la madre dall'ennesima violenza, 16enne accoltella il padre a Sondrio

Un marocchino è stato gravemente ferito, nel tardo pomeriggio di oggi, dal figlio di 16 anni che sarebbe intervenuto per difendere la madre da una una nuova aggressione da parte del marito manesco e non nuovo a episodi violenti in famiglia. L’episodio si è verificato all’interno di una casa a Chiavenna (Sondrio) in cui vive la coppia con il sedicenne e altri 4 figli più piccoli.

L’adolescente, secondo le prime indagini dei carabinieri, ha colpito con un coltello il genitore almeno due volte, una delle quali alla schiena. È probabile sia stato perforato un polmone. L'uomo è stato trasportato con un elicottero di Areu all’ospedale Manzoni di Lecco: la prognosi è riservata. I militari hanno informato il magistrato di turno della Procura dei minori del capoluogo lombardo che ha disposto la denuncia in stato di libertà del minore. L’accusa è, per ora, di lesioni gravissime.