Attimi di paura sulla “107”, mezzo in fiamme: lunghe code lungo la strada verso Paola

Mezzo in fiamme lunghe code verso il mare in mattinata. Attimi di paura lungo la Statale 107 “Silana-Crotonese”. Un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme. È accaduto dopo le 10 nei pressi dell’incrocio per per la vecchia Statale della Crocetta. Il mezzo stava procedendo in direzione Cosenza. Da quanto appreso il conducente e gli occupanti sono riusciti a scendere velocemente dall'auto. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione del traffico.