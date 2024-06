Rassegna stampa 12-06-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

In evidenza

-Operazione Ducale a Reggio, Klaus Davi: “Denunciai i brogli e al secondo turno c’era odore nauseabondo”

-L’”amico” del boss e la tentata estorsione per l’affitto di un negozio nel centro di Vibo

-Catanzaro, assenteista da record al “Pugliese”: pagheranno anche gli ex dirigenti

-Cosenza, due nuovi casi di “positività” al Fentanyl rilevati dal Serd

Europee

-Lucano porterà a Bruxelles il modello Riace: “Rimaniamo uniti”

-Comune di Catanzaro verso il tagliando post europee: Mancuso lancia l’Opa sul centrodestra

Amministrative

-Il Pd attacca dopo le Amministrative: “Occhiuto perde dove si è esposto”

-Vibo Valentia, i candidati in pole per diventare consiglieri (alle 12)

-Corigliano Rossano dopo il voto: Rosellina Madeo verso la conferma, entrano Lorena Vulcano e Antonio Uva (12)

-A Corigliano Rossano la macchina elettorale in... panne I PAPABILI ELETTI (9)

-Corigliano Rossano, il fairplay di Straface dopo la sconfitta elettorale: “Stasi raggiunge un risultato importante”

-San Luca accoglie il commissario: Comune affidato a Rosario Fusaro