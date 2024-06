Rende, inaugurato e già operativo il distaccamento dei Vigili del Fuoco

Alla Cerimonia sono intervenuti il sottosegretario del Ministero dell’Interno, Wanda Ferro , il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco R enato Franceschelli , il Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio , il Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramell a, il Direttore Regionale VV.F. Calabria Maurizio Lucia , il Comandante VV.F. di Cosenza Giampiero Rizzo , il Commissario Straordinario del Comune di Rende Santi Giuffrè . Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria Maurizio Lucia e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza Giampiero Rizzo, nel corso dei singoli interventi hanno illustrato l'importante contributo che il distaccamento fornisce alla gestione del soccorso in provincia, sottolineando il grado di operazione su un territorio densamente popolato, e attraversato da importanti arterie come l'autostrada A2 e la Statale 107, e la presenza di importanti realtà industriali, nei diversi Comuni coperti dal distaccamento, anche a “rischio di incidente rilevante”.

Inaugurato, e già operativo, il Distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco di Rende. Un investimento del Comune di Rende, che ha portato alla realizzazione di una caserma in grado di essere attiva h24 e di intervenire prontamente in ordinario e in emergenza, riuscendo a servire un vasto territorio della Valle del Crati. Il Distaccamento può fare affidamento su una dotazione di organico di 33 unità, garantendo la presenza 24 ore su 24 di una squadra operativa di pronto intervento, dotati di diversi mezzi di soccorso. Un distaccamento realizzato grazie alla forte intesa tra Comune e Corpo dei Vigili del Fuoco, che ha portato alla costruzione di una struttura sicura e collocata in un punto strategico a poca distanza dalla Statale 107 e dall'autostrada.

"Avere una nuova sede operativa estremamente funzionale, all'altezza della professionalità dei Vigili del Fuoco e ubicata in una posizione ideale sotto l'aspetto logistico, è di primaria importanza per tutto il territorio - ha detto il Sottosegretario di Stato Wanda Ferro - I Vigili del Fuoco rappresentano un essenziale presidio per la sicurezza pubblica e privata, in particolare durante gli eventi calamitosi ma non solo". Apprezzamento per la nuova sede è stato condiviso anche dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Renato Franceschelli, e dal Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio. Il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha sottolineato l’importante e imprescindibile rapporto di sinergia tra la Prefettura e i “pompieri”. La Cerimonia dell’inaugurazione si è conclusa con il taglio del nastro, preceduto dalla benedizione della sede, del personale e dei mezzi di soccorso da parte dell’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano Giovanni Checchinato. All’interno della sede del Distaccamento è stata allestita la mostra foto-documentale “I Vigili del Fuoco della Provincia di Cosenza: ieri, oggi e domani”.