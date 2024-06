Cosenza, 40enne strappa i cappelli alla moglie e rompe un dito alla figlia piccola

Divieto di avvicinamento alla moglie e ai suoi figli minori nei confronti di un quarantenne di Cosenza.

All’indagato sono contestati i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravati dall’aver commesso il fatto in presenza di minori, nonché di lesioni aggravate nei confronti della figlia.

Il provvedimento giunge a conclusione di una rapida ed intensa attività investigativa coordinata dalla locale Procura e avviata a seguito di una denuncia/querela sporta dalla parte offesa lo scorso 17 giugno, raccolta dai poliziotti della Squadra Mobile.

Gli agenti hanno ascoltato la donna raccogliendo le dettagliate descrizioni dei vari episodi di maltrattamento. La donna ha dichiarato di aver contratto matrimonio con l’uomo circa tre anni addietro, e sin da subito la relazione si era palesata particolarmente problematica per via dell’atteggiamento violento di lui. La stessa riferiva di aver subito schiaffi, calci, pugni, e forti strattonate di capelli, che in un’occasione le provocarono il distacco di una ciocca.