Cosenza mercoledì 26 giugno, interruzione dell'erogazione idrica dalle 8 per lavori di riparazione sulla condotta dell'acquedotto Abatemarco

E’ stata programmata per domani, mercoledì 26 giugno, l’interruzione dell’erogazione idropotabile nelle località di Cervicati e San Marco Argentano nel cosentino per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di riparazione della condotta dell’Acquedotto Abatemarco, a seguito della localizzazione di molteplici rotture lungo il tracciato di posa dello schema idraulico. La comunicazione al Comune da parte della Sorical, precisando che l'interruzione dell'erogazione idropotabile si registrerà dalle ore 8,00 fino alla conclusione dei lavori. L’Amministrazione comunale di Casali del Manco, in seguito alle ultime indicazioni di Sorical, secondo la quale la situazione idrica in Calabria desterebbe molta preoccupazione, con cali di produzione di alcune sorgenti anche del 50%, raccomanda un uso controllato dell'acqua potabile. E' stata la stessa Sorical infatti, dopo aver allertato le Prefetture e la Protezione Civile sullo stato della gravità della carenza idrica in atto, a suggerire ai Sindaci di emettere ordinanze che limitino o vietino l’utilizzo dell’acqua potabile per usi irrigui ed il riempimento delle piscine, in quanto nelle prossime settimane i disagi sarebbero destinati ad aumentare. Per le sole utenze alimentate dalla vasca di carico di San Marco Argentano (diramazione zona alta), l’erogazione sarà garantita fino all'esaurimento della vasca di accumulo, mentre per la sola utenza Merone, del Comune di Cosenza, l'erogazione idropotabile sarà garantita dall'accumulo del serbatoio regionale di Cozzo Muoio. Presumibilmente – fanno ancora sapere da Sorical - i lavori saranno ultimati nella stessa giornata di mercoledì 26 giugno, con il graduale ripristino delle ordinarie forniture. Si avvisa la cittadinanza che, dopo il termine dei lavori, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l'ordinaria erogazione non tornerà a regime.