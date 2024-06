Cosenza, tir sbanda e finisce fuori strada sulla A2: conducente portato in ospedale

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari è impegnata dalle ore 6.30 circa per incidente stradale sulla corsia sud dell'Autostrada A2 del Mediterraneo al km 193. Coinvolto un TIR che, per cause in corso di accertamento, ha terminato la sua corsa contro un newjersey.

L'autista incastrato nell'abitacolo è stato estratto ed affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasferito presso struttura ospedaliera. Il tratto autostradale interessato dal sinistro e' attualmente chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.