Ospedale di Castrovillari, intervento salva vita nel reparto di Cardiologia

Tempestivo intervento salva vita della Cardiologia di Castrovillari. Recentemente - intorno alle due del mattino - è giunta nel Reparto di Cardiologia, che è diretta dal dr Giovanni Bisignani, una paziente con infarto del miocardico. Il trattamento con angioplastica e stent hanno, in un primo momento, sistemato le cose. Ma la notte, improvvisamente, la paziente ha avuto numerosi arresti cardiaci: più volte rianimata è stata fatta diagnosi di rottura di cuore. La paziente sembrava ormai avviata ad un triste destino.

Ma la prontezza della diagnosi, la tempestività e l’alta professionalità uniti ad una perfetta organizzazione di rete hanno salvato una vita che sembrava ormai persa. Nei dettagli: la paziente dopo i numerosi arresti cardiaci e dopo aver fatto diagnosi di rottura di cuore è stata sottoposta, dai dottori San Pasquale e Mazziotti, con l’assistenza dell’anestesista drssa Putignano, del coordinatore Fiore e degli infermieri Montedoro e Mastroianni, ad una pericardiocentesi; in altri termini è stato inserito un drenaggio direttamente nel sacco pericardico intorno al cuore ed è stato aspirato il sangue che lo comprimeva. Dopo numerose trasfusioni e drenaggio continuo del sangue, la paziente è stata resuscitata ed accompagnata in ambulanza dalla drssa Pellegrini al Policlinico di Germaneto dove l’equipe diretta dal Prof. Mastroroberto ha operato la paziente chiudendo la parte di cuore che era rotta. La pazienta, anche se ancora in condizioni critiche, è viva. Il Direttore generale Antonello Graziano ha espresso soddisfazione per quanto accaduto ed ha sottolineato l’importanza della rete cardiologica.