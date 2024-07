Rassegna stampa 01-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Fiumi di droga da San Luca al Nord, chiuso il cerchio su 36 indagati: I NOMI

- L’emergenza lavoro in Calabria: una bomba sociale a orologeria

- Regione Calabria condannata anche in secondo grado per le ferie non godute: risarcire ex dirigente

- Calabria, la svolta under 30: i giovani tornano alla terra. Al top le attività rurali

- Capitale dell’arte contemporanea 2026, Catanzaro è ufficialmente in campo

- Crotone, provati i reati di bancarotta legati al crac della “Gres 2000”: ma accuse prescritte

- Cosenza, travolto da un cancello al lido: bimbo operato nella notte

- Rubano una cassaforte in una casa e prendono in ostaggio una coppia a San Demetrio Corone

- Lo Stretto “scopre” il turismo: Reggio premiata dalla strategia comune con Messina