Corigliano Rossano, eternit e discariche nell’area montana

Intervenire su tutti gli edifici abbandonati e pericolanti presenti nella montagna rossanese, ma anche avviare una seria campagna di bonifica delle aree sporcate dall’inciviltà altrui, puntando ad una valorizzazione del patrimonio naturalistico. questa una delle sollecitazioni che lanciano gli “Amici della montagna”, un gruppo nato da una chat di WhatsApp dall'intuito di Martino Rizzo, storico e scrittore rossanese trapiantato in Toscana, ma che non ha mai reciso i legami con la terra natia, anzi ne è diventato appassionato cultore e divulgatore. Un gruppo che mette insieme tanti cittadini che non solo abitano nella zona dell'alta collina della montagna rossanese, ma anche tutti coloro che amano questi luoghi e puntano a preservarli. Già dei primi importanti passi sono stati compiuti, ma il lavoro è ancora lungo. Grazie all’impegno di questi infaticabili “appassionati” della montagna, alcuni dei quali non si rassegnano neanche al progressivo spopolamento e abbandono della zona, meta un tempo delle vacanze estive, sono state individuati e segnalati diversi punti in cui era stato abbandonato il pericolosissimo eternit come in contrada Maviglia, al bivio di contrada Ceradonna e a due passi dalla capanna della “Finaita”.