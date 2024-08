Meteo, maltempo in Calabria: allerta gialla per l'8 agosto. Ecco dove arriverà la pioggia

Domani giovedì 8 agosto è attesa in Calabria una fase di maltempo più estesa rispetto a quanto sta avvenendo in alcune areee interne della regione.

Intanto la protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta gialla in tutta la regione.

Ci sarà - come ha evidenziato il meteorologo della Tgr Calabria Fabio Zimbo - una infiltrazione di aria un po' più fresca da nord in alta quota. Le condizioni meteo peggioreranno nel pomeriggio con piogge e temporali sulle montagne, ma non solo: rovesci attesi anche sulla Valle del Crati, l'alto Catanzarese ionico e le zone ioniche reggine.