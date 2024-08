Belvedere Marittimo, scontro moto-auto: un motociclista trasportato in elisoccorso

Un incidente è avvenuto nel centro di Belvedere Marittimo, nei pressi di un incrocio che porta anche alla stazione ferroviaria. Coinvolte due moto e un'automobile. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e si è reso necessario l'uso dell'elisoccorso per trasportare uno dei feriti - un motociclista - all'ospedale Annunziata di Cosenza. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri. Il traffico è fortemente rallentato per permettere le operazioni di soccorso. Il motociclista ferito è vigile in elisoccorso.