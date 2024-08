Bagnante soccorso... senza medico a Corigliano Rossano, Stasi: “Sistema sanitario imbarazzante”

La sanità è un caos. Lo ha toccato per l'ennesima volta con mano l'ampissima comunità di Corigliano Rossano. Il sindaco Flavio Stasi ha riflettuto su quanto accaduto ieri: «L’episodio avvenuto sul nostro litorale rappresenta in pieno in quale stato imbarazzante sia stato ridotto il sistema sanitario territoriale.