Carcere di Castrovillari, detenuto appicca il fuoco e crea disordini. Un agente ferito in ospedale

Oggi, nel carcere di Castrovillari, un detenuto ha appiccato un incendio dal quale è scaturita una intensa coltre di fumo, per cui si è reso necessario evacuare due sezioni detentive. Sembra che il detenuto, secondo quanto affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale, abbia cercato di fomentare altri detenuti per mettere in atto disordini all’interno dell’istituto.

Il personale di polizia penitenziaria è intervenuto indossando le maschere antigas. Un agente è stato portato al pronto soccorso, altri sono stati visitati all’interno del carcere.