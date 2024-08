Rassegna stampa 23-08-2024 edizioni Calabria

Venerdì 23 agosto 2024, ecco i principali temi di oggi presenti nelle edizioni calabresi di Gazzetta del Sud

- Allarme nuovi poveri in Calabria. Ipotesi di un sussidio su base locale

- Pronto soccorso di Catanzaro, il consueto “assalto” estivo. L’integrazione dell’urgenza segna il passo

- Bisignano, c’è attesa per l’autopsia, forse Anu soffocata da frutta secca

- È il giorno di Natuzza, a Paravati previsto l’arrivo di migliaia di fedeli

- Catanzaro Servizi guarda anche al porto. Un’attività in più per prendere... il largo

- Rifiuti a Reggio, tra ritardi, disagi e disservizi. Le contestazioni del Comune alla società

- Falerna, a fine estate arriva il divieto di balneazione

- Scuola a Cosenza, speranze e cattedre per le immissioni in ruolo

- Liquami gialli nell’area industriale di Rende, indagini in corso

- Cittanova, tronco bruciato in Villa. Fatalità o atto vandalico?

- Bombardieri (Uil) a Roccella: “Occhiuto trovi il coraggio di dire ‘no’ alla rovinosa autonomia differenziata”