Incidente mortale nel pomeriggio lungo la strada statale 108 bis "Silana di Cariati", all’altezza di Casali del Manco (Lorica), in provincia di Cosenza. Una persona ha perso la vita in un incidente autonomo, come riferisce l’Anas. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

In aggiornamento