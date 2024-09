Ennesima tragedia sulla Statale 106, muore un 23nne a Isola Capo Rizzuto. Due i feriti

È di un morto (il 23enne di Botricello, Luigi Scerra) e due feriti il tragico bilancio di un incidente (l'auto della vittima si è ribaltata dopo un frontale) che si è verificato sulla Statale 106, all'altezza del bivio di Isola Capo Rizzuto. A causa dell'incidente, è provvisoriamente chiuso al transito il tratto della strada statale 106 “Jonica”, in entrambe le direzioni (in corrispondenza del km 229,775). La circolazione è stata deviata in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’Elisoccorso del 118 e le forze dell’Ordine, per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento