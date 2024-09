Rassegna stampa 12-09-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Calabria, aggressioni agli operatori sanitari. "Sì all’arresto in flagranza differita"

Catanzaro, il centrosinistra cittadino ritrova l’unità. È ormai a un passo l’intesa con Azione

Catanzaro, Arrical è pronta. La gara unica sarà assegnata entro luglio

Lamezia, Galati fa il “pieno” in Consiglio. Cresce il gruppo di Noi Moderati

Crotone, soltanto 2 medici per 900 pazienti. Protesta dei talassemici davanti all’Asp

Banco alimentare a Vibo, a rischio l’assistenza per tremila persone

San Gregorio d'Ippona, intimidazione al sindaco Farfaglia. Convocato il Consiglio

Viabilità, il Comune di Reggio fa retromarcia: ridisegnata l’ordinanza per le feste

Fiamme a Ecolandia, Reggio reagisce alla pressione mafiosa

Reggio e i suoi alberi monumentali: un patrimonio da salvaguardare

Ultimo atto: era incandidabile il sindaco di S. Giorgio Morgeto

Taurianova, fondi del servizio idrico stornati per i concerti

La vita oltre la morte di Edo, giovane romano (originario della Locride) vittima della strada