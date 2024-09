Non sono ancora chiare le cause che, poco dopo le 18, hanno causato l'incendio del rimorchio di un tir fermo su una piazzola dell'A2 nel tratto Frascineto-Sibari. Il rogo ha provocato rallentamenti su entrambe le corsie dell'autostrada del Mediterraneo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e una pattuglia della polizia stradale del compartimento di Frascineto, che ha messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità.