Altomonte, sorpresi a tagliare alberi in un bosco comunale: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Castrovillari per essere state sorprese a tagliare alberi illegalmente in un bosco di proprietà del Comune di Altomonte, situato in Contrada Farneto. Gli uomini stavano abbattendo querce per ottenere legna da rivendere illegalmente, senza le necessarie autorizzazioni. I carabinieri hanno sequestrato la motosega utilizzata nell'attività illecita e restituito circa 10 quintali di legname già tagliato al comune.