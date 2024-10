Rassegna stampa 15-10-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-Authority per l’acqua e i rifiuti della Calabria, fumata nera sul nuovo presidente

Inchieste e processi

-'Ndrangheta a San Siro, gli affari di Antonio Bellocco nei supermercati in Germania

-’Ndrangheta, a Catanzaro aumentano i reati spia dopo il Covid

-Omicidio del pizzaiolo tiktoker a Crotone, oggi l’esame autoptico sul corpo di Chimirri

-Omicidio di Francesco Catalano “u bumbularo” a Reggio Calabria, il ruolo di Mariano Corso ritorna al Riesame

Politica

-Città unica Cosenza, domani udienza al Tar

La denuncia

-Regolamento regionale sulle case rifugio, da Cosenza la denuncia di Matilde Lanzino: “Sistema farraginoso”

Cronaca

-Corigliano Rossano, dopo l'addio di Baker Hughes si cercano altre soluzioni

per intavolare un nuovo dialogo

-Furbetti del bonus docenti, altri prof convocati dall’Atp di Cosenza

-Reggio Calabria, L’Università per stranieri Dante Alighieri non ha più debiti e rilancia

-Crotone, la Corte d’appello salva Congesi: «Il Consorzio idrico non può fallire»

-A Castrovillari nello “Spoke” molti reparti sono ancora senza primario

-Corigliano Rossano: rifiuti abbandonati, c'è appello dei residenti

-A San Giovanni continuano a sparire importanti servizi: si seguono le orme di Enel, Gdf, Pretura e Asp