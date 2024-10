Dramma a Bocchigliero, neonato di pochi giorni muore a causa di difficoltà respiratorie. La denuncia del padre

Un neonato di pochi giorni è morto, per cause in corso d’accertamento, dopo che, mentre si trovava adagiato nella sua culla, aveva avuto difficoltà respiratorie. La famiglia vive a Bocchigliero, un centro della Sila grande.

Quando i genitori si sono resi conto che il neonato stava male hanno chiamato il 118 ma, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, hanno deciso di portare il figlio in ospedale con la loro auto. Il neonato, però, è deceduto durante il tragitto.

Il padre del neonato ha presentato una denuncia alla Polizia. L'uomo ha riferito agli investigatori che quando è stato dimesso dall’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove era stato dato alla luce, il figlio aveva qualche linea di febbre.