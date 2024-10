Il dramma di Bocchigliero, neonato muore improvvisamente. La denuncia del padre e la replica dell'Annunziata: "Stava bene"

Un neonato di pochi giorni è morto, per cause in corso d’accertamento, dopo che, mentre si trovava adagiato nella sua culla, aveva avuto difficoltà respiratorie . La famiglia vive a Bocchigliero, un centro della Sila grande. Quando i genitori si sono resi conto che il neonato stava male hanno chiamato il 118 ma, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, hanno deciso di portare il figlio in ospedale con la loro auto. Il neonato, però, è deceduto durante il tragitto. Il padre del neonato ha presentato una denuncia alla Polizia. L'uomo ha riferito agli investigatori che quando è stato dimesso dall’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove era stato dato alla luce, il figlio aveva qualche linea di febbre.

Comprendiamo il dramma che sta vivendo la famiglia, poiché la morte di un neonato, così improvvisamente, squarcia la gioia della nascita e non dovrebbe nemmeno essere contemplata tra gli accadimenti terreni.

Il bimbo, nato a termine, da un parto fisiologico, era in buona salute. Gli esami di routine effettuati subito dopo la nascita ed il controllo clinico effettuato al momento in cui ha eseguito lo Screening neonatale prima della dimissione, come indicato dalla Linee Guida Nazionali della Società Italiana di Neonatologia, hanno sempre fatto registrato indici e paramenti fisiologici, nella norma tali da non far pensare a nessuna patologia in atto. Per tale motivo si potrebbe ritenere, trattarsi di quel fenomeno che non trova ancora alcuna spiegazione presso la Comunità Scientifica, che è la Sindrome della morte improvvisa del Neonato (Morte in Culla), in soggetto apparentemente sano. Al momento delle dimissioni, dopo aver ripetuto gli esami di controllo, il neonato stava bene e non aveva febbre.