Truffe ad anziani a Corigliano Rossano, arrestato 18enne del Casertano

I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e dalla compagnia di Cassano all’Ionio (Cs), supportati nella fase esecutiva da quelli del Reparto Territoriale di Mondragone (CE), con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Castrovillari, un 18enne, con precedenti di polizia specifici, gravemente indiziato dei reati attuati in concorso di rapina e truffe in danno di anziani.

Seguendo un copione collaudato, il giovane si sarebbe reso protagonista di due episodi. Il primo, avvenuto il 21 maggio 2024, quando una signora anziana di Corigliano Rossano è stata contattata sul telefono cellulare da un soggetto che, dopo essersi qualificato come maresciallo dei Carabinieri, le aveva fatto credere che suo figlio aveva causato un grave sinistro stradale dove era deceduta una donna. Per questa ragione l’uomo era stato arrestato e per poterlo liberare era necessario versare un pagamento di almeno 12.000 euro. Nello stesso momento un complice aveva chiamato la signora sull'utenza fissa, qualificandosi come l’avvocato del figlio e fornendole, ovviamente, la stessa versione. Infine, un terzo complice si era presentato a casa della donna, dove si era fatto consegnare danaro e preziosi.