Cassano, incendiate due vetture in meno di settantadue ore

Dopo sole settantadue ore l’anonima incendi torna a colpire in città. Stavolta nel mirino della mala è finita una Fiat Bravo di colore nero parcheggiata in una delle traverse di via Giovanni Paolo II, nella parte nuova della città. IL rogo secondo gli inquirenti avrebbe una chiara matrice dolosa. L’auto era ferma nel cortile di casa insieme ad altre vetture non attinte dalle fiamme. Sul posto intervenuti prontamente per spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco di Comando provinciale di Cosenza e, per i rilievi di rito, anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano. Per i militari agli ordini del Capitano Michele Ornelli c’è anche da lavorare a un altro caso. Nella notte tra martedì e mercoledì era stata distrutta dalle fiamme la Mercedes Classe A della moglie di Francesco Pascale. L’elettricista cassanese di 48 anni insieme a Rosella Bloise, cameriera di 55 anni residente a Sibari, erano stati arrestati pochi giorni fa dai militari cassanesi con l’accusa di essere i due presunti sequestratori e rapinatori di una 69enne insegnante in pensione.