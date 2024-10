Cosenza, 4 milioni di euro per risolvere le criticità di Crati, Busento e Campagnano

Un finanziamento di quasi 4 milioni di euro per risolvere le criticità nei bacini dei fiumi Crati, Busento e Campagnano. Risale al 2010 ed era finito in un cassetto. Ora è stato riportato alla luce. I fondi sono stati concessi a Palazzo dei Bruzi dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la giunta municipale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato il progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini dei tre fiumi.

«Siamo costantemente impegnati - sottolinea il sindaco - in un’azione di recupero di progetti ai quali non era stato dato seguito e che porteremo a compimento. In particolare il progetto definitivo approvato in giunta ci consentirà di dare risposte significative alla necessità di sistemazione e di ripristino dell’officiosità idraulica lungo i tratti dei corsi d’acqua (Crati, Busento e Campagnano) interessati attualmente da diffusi fenomeni di dissesto. Grazie alla realizzazione del progetto - rimarca ancora Franz Caruso - da un lato ridurremo sensibilmente i rischi idrogeologici, diventati una vera emergenza nazionale, anche nei territori calabresi, come dimostrano i danni subìti, a causa delle forti precipitazioni di questi giorni, nel lametino, e dall’altro, attraverso un’opera di messa in sicurezza e risistemazione anche dei camminamenti pedonali, i fiumi non saranno più sottratti alla fruibilità dei cittadini».

Tra le altre caratteristiche degli interventi il sindaco Franz Caruso ha elencato anche l’ulteriore mitigazione dei fenomeni erosivi, in corrispondenza delle opere esistenti, la regolarizzazione del deflusso delle acque, attraverso un’adeguata riprofilatura della sezione idraulica e la pulizia della vegetazione infestante, in corrispondenza dei tratti già interessate da opere idrauliche.

«Nella fase esecutiva - ha aggiunto ancora il primo cittadino - saranno eliminate le criticità presenti e sarà messa la parola fine al degrado . La natura degli interventi non andrà ad incidere sullo stato dei luoghi, ma avrà carattere conservativo. Saranno, inoltre, messi in protezione i muri fondali del Crati e del Busento. Il progetto - ha spiegato ancora Franz Caruso - comprende anche la sostituzione del ponte in legno di via Oberdan, molto attesa dai residenti di quella zona particolare del nostro centro storico. Saranno, inoltre, piantumate le specie arboree autoctone, anche in virtù del fatto che gli interventi devono tener conto della protezione della vegetazione autoctona, così come sarà realizzato un nuovo sistema di illuminazione».

Il sindaco ha, infine, ringraziato, per l’iter condotto e per la futura realizzazione degli interventi, l’ing. Salvatore Modesto, dirigente del Settore Lavori Pubblici, il Rup dell’intervento, ing. Gennaro Spolverino e l’ingegnere incaricato, Paolo Giorgi.

Sull’azione di recupero del finanziamento che rischiava di perdersi ha insistito anche l’assessore ai Lavori pubblici di Palazzo dei Bruzi, Damiano Covelli. «Il Ministero e la Regione Calabria - sottolinea Covelli - avevano, a suo tempo, sottoscritto un accordo di programma finalizzato proprio all’attuazione di interventi di difesa del suolo, urgenti e prioritari, per la mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio regionale. Nel 2016, la Regione, con un suo atto deliberativo, aveva approvato l’accordo interistituzionale e successivamente, per decreto, era stato approvato l’elenco degli interventi strategici, tra i quali quelli di mitigazione del rischio frana nel centro storico di Cosenza e nelle aree contermini, per il quale era stato previsto il finanziamento di 3 milioni e 940.000 euro. Ma non se ne fece nulla. La nostra Amministrazione - ha aggiunto l’assessore Covelli - ha agito con giudizio e determinazione, riprendendo in mano il progetto grazie al quale questi importanti interventi sui nostri fiumi saranno realizzati».

Il trasferimento delle risorse sarà effettuato direttamente dall’Ufficio del commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria. L’iter si è perfezionato sia con la trasmissione del progetto definitivo all’Ufficio del commissario al contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, al fine di consentire l’attivazione dell’istruttoria per l’acquisizione dei pareri necessari e propedeutici alla progettazione esecutiva, sia per effetto della conclusione dei lavori della conferenza dei servizi indetta da parte dello stesso commissario con l’approvazione dello stesso progetto definitivo.