Attimi di paura nel primo pomeriggio nel lungomare di Paola. Un'utilitaria, dopo aver sbattuto contro un palo della luce, ha finito la propria corsa... in spiaggia, per lo stupore delle persone che hanno assistito alla scena. A causa dell'urto, il guidatore, soccorso dal 118, si è ferito ed è stato trasportato in pronto soccorso.