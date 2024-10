Rassegna stampa 24-10-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Calabria, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Arrivano in Giunta i primi provvedimenti promessi ai tirocinanti della Calabria

- Calabria, Vigna scelto come “traghettatore” di Arrical

- Catanzaro, polveriera Alli: a rischio gli stipendi. I lavoratori in stato di agitazione

- Inchiesta Anteo sul traffico di droga a Catanzaro, l’associazione cade anche in Appello I NOMI

- Punto nascita e blocco operatorio di Soverato: impegni disattesi, ira dei sindacati

- Nubifragio a Lamezia, crisi nera per gli agricoltori: il fango ha “sepolto” le colture

- Nubifragio a Lamezia, ora si contano i danni: restano ancora chiuse 4 scuole

- Crotone, estorsioni all’ex consigliere comunale e consulente del lavoro Colosimo e ai familiari: chiesto il processo per 11 imputati

- Comune di Vibo, incarico da 400 euro al giorno: il caso torna a fare discutere il Consiglio