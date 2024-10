Cosenza, il comandante regionale dei Carabinieri visita il Comando provinciale: "servizi di prossimità" prima strategia di contrasto ai crimini

Il 25 ottobre 2024, il Generale di Brigata Riccardo Sciuto, Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza.

L’alto Ufficiale dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Mommo, si è intrattenuto con gli Ufficiali dei Reparti della linea territoriale, forestale e speciale, che operano nel territorio di questa Provincia, incontrando una rappresentanza di Carabinieri in servizio e dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Cosenza.

Durante l'incontro il Generale Sciuto nell’esprimere il suo apprezzamento per il dimostrato legame tra le diverse articolazioni che operano nel territorio brutio e l’assidua oltre che costante presenza dei Carabinieri in quiescenza nella vita sociale del territorio, ha rivolto espressioni di esortazione a continuare a fornire il massimo impegno in tutte le attività istituzionali, sottolineando l’importanza della costante vicinanza e attenzione alle esigenze dei cittadini, soprattutto nei cosiddetti “servizi di prossimità”, che, di fatto, sono la prima strategia d’impatto per contrastare alla base anche le più complesse e radicate dinamiche criminali.

Sempre durante l’incontro il Generale ha consegnato alcuni encomi a militari in forza al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza che si sono particolarmente distinti per lodevoli attività di polizia giudiziaria, sottolineando nel contempo il valore di ogni singolo Carabiniere all'interno dell'organizzazione prescindendo dal grado rivestito, che da oltre 200 anni è costantemente presente anche nei centri di minor importanza, ove il Carabiniere assume un valore altamente rappresentativo dello stato e della legalità.

La visita del Generale al territorio cosentino è proseguita con l’incontro con il Prefetto Rosa Maria Padovano, autorità deputata a mediare le esigenze del territorio in uno con l’importante funzione di coordinamento tra le Forze dell’Ordine della Provincia. Il Generale Sciuto ha sottolineato la volontà di continuare la stretta e proficua collaborazione che ha caratterizzato il quotidiano lavoro che vede l’Arma dei Carabinieri sempre più parte attiva nell’ambito delle comunità, nonché nell’azione di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione di matrice ‘ndranghetistica negli appalti pubblici e nell’economia che è alla base del progresso sociale nazionale.

Nell’occasione il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria” ha salutato S.E. Monsignor Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza, condividendo i concetti di spiritualità e vicinanza quali espressioni che accomunano la Chiesa e l’Arma dei Carabinieri, svolgendo la missione in favore di tutta la popolazione, sia in circostanze più strettamente operative che in termini di rassicurante e solidale vicinanza nei confronti dei più vulnerabili e dei più fragili.