Un incendio di vaste proporzioni si è sprigionato questa mattina nel cantiere del nuovo ospedale della sibaritide. Altre colonne di fumo nero si sono levate dalla struttura in via di costruzione visibili da diversi chilometri di distanza. L'incendio pare si sia sprigionato dal vano tecnico. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Da accertare le cause del rogo.